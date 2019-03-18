Хизриев: тренер сказал добыть золото на ковре, иначе отправимся за ним в шахты

Сборная России по вольной борьбе выиграла Кубок мира, завершившийся в Якутске. Дебютант сборной России — тяжеловес Зелимхан Хизриев победой зафиксировал счёт финального матча с Ираном — 9:1, а в матче группового турнира с Кубой уверенно выиграл у двукратного призёра чемпионатов мира по греко-римской борьбе Оскара Пино Хиндса.



«Настраивая на финал Дзамболат Тедеев сказал: вы должны выиграть так, чтобы у иранцев не было ни единого шанса, или добываете золото на ковре — или отправитесь его добывать в якутские шахты. И мы рвались на ковёр побеждать. Настраивался, что против меня выйдет двукратный призёр Олимпийских игр Комейл Гасеми, но почему-то Иран выставил другого тяжа. К этому моменту команда уже выиграла матч, но всё равно хотелось показать себя, победить красиво. Интересный был поединок с кубинским классиком Оскаром Пино Хиндсом. В начале у меня был некий мандраж, но как только я его коснулся, понял, что не оставлю кубинцу ни единого шанса. Оскар Пино Хиндс так переживал за свои ноги, что вообще забыл, где находится.



Меня удивили болельщики в Якутии — я впервые боролся при такой атмосфере, честное слово. Любовь якутов к борьбе — это нечто особенное. Кавказские народы тоже очень любят борьбу, но якуты более раскрепощённо это показывают, не стесняются. Поддержка трибун была просто фантастическая», — цитирует Хизриев пресс-служба ФСБР.

Сборная России по вольной борьбе впервые за 8 лет выиграла Кубок мира