Сидаков: Кубок мира в Якутске запомнится на всю жизнь

Капитан сборной России по вольной борьбе, чемпион мира—2018 Заурбек Сидаков поделился впечатлениями от победы в Кубке мира, завершившемся в Якутии.



«В первом матче против Кубы я ничего не знал про своего соперника, выходил бороться по ситуации. В каждый приём вкладывался полностью, и уже на 43-й секунде мне выдался шанс победить чисто, и я им воспользовался. В схватке с кубинцем я толком даже не пропотел, и в финале иранец сперва лучше двигался. Но я настроил мозги в нужное русло, смог избежать ошибок и довести схватку до победы. Вся команда хорошо боролась и выложилась, чтобы вернуть Кубок в Россию.



Акклиматизация? Было тяжеловато, но подстраивались. Днём спалось хорошо, а ночью не очень получалось заснуть. При этом для всех команд были созданы отличные условия. Мы прилетели в четверг, в мой день рождения. После перелёта пролежал весь день в номере, спал, только вечером выпили по чаю. Но день рождения бывает каждый год, а вот домашний Кубок мира, победа в нём — это настоящий праздник. Этот приезд в Якутию мне запомнится на всю жизнь — и победой, и атмосферой, которая была в зале, как якутяне болели. Дай бог, чтобы впереди было много Кубков мира, но здесь мы выиграли первый трофей спустя восемь лет», — цитирует Сидакова пресс-служба ФСБР.

Хизриев: тренер сказал добыть золото на ковре, иначе отправимся за ним в шахты