Фадзаев: Кубок мира в Якутске стал эталоном для организаторов будущих турниров

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев назвал лучшего борца и самый зрелищный поединок Кубка мира, завершившегося в Якутске победой сборной России, а также рассказал, чему организаторам турнира необходимо учиться у Якутии.



«Россияне боролись на Кубке мира мощно и убедительно. В командном турнире очень важно начинать матч с победы, и Арыйан Тютрин здорово справился с ролью забойщика во встрече с Кубой и финале с Ираном. Лидером сборной России на Кубке мира и по титулам, и по качеству борьбы назову Заурбека Сидакова. Видно, что он значительно прибавил после победы на чемпионата мира — 2018, становится опытнее от старта к старту. А больше всего понравилась заключительная победа тяжеловеса Зелимхана Хизриева в финальном матче с Ираном. Он выдал великолепную концовку турнира, с амплитудными бросками.



В последние годы мы рассматривали Кубок мира как важное соревнование в становлении молодых борцов. Тот же Сидаков дебютировал в нём 18-летним с поражений. И посмотрите, кем он стал сейчас. Но домашний Кубок мира — другая история, и в Якутске мы никого к трофею близко не подпустили. Хотя и сейчас у нас не боролись три действующих чемпиона мира, было много дебютантов.

Кубок мира требует дополнительной работы со стороны UWW. Во-первых, сроки. Через месяц будет континентальный чемпионат, и не все команды могут себе позволить везти на Кубок мира лидеров. При оптимальных сроках нужен внушительный призовой фонд — $ 200—300 тыс. А по уровню организации Кубок мира в Якутске стал эталоном, с него можно и нужно брать пример будущим столицам соревнований. И я хочу поблагодарить главу Якутии Айсена Николаева, весь якутский народ за великолепно проделанную работу и непередаваемую атмосферу, которая была эти дни во во дворце спорта", — цитирует Фадзаева пресс-служба ФСБР.