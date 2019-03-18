«Финал четырёх» КР по гандболу среди женских команд пройдёт в Ростове-на-Дону

Федерация гандбола России определила место финального этапа Кубка России среди женских команд. «Финал четырёх» состоится 30-31 марта в Ростове-на-Дону. Трофей будут оспаривать «Ростов-Дон», «Лада» (Тольятти), «Астраханочка» и «Звезда» (Звенигород).

Финальный этап Кубка страны станет частью праздничной программы, посвящённой 90-летию компании «Ростсельмаш» — ключевого предприятия региона и одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники России.

Прошедшая жеребьёвка определила полуфинальные пары: «Звезда» – «Ростов-Дон», «Астраханочка» – «Лада». Полуфиналы пройдут в ростовском Дворце спорта 30 марта. На следующий день состоятся матчи за третье место и финал Кубка России.

Действующий обладатель трофея – «Ростов-Дон».