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Тедеев: Садулаев возобновит подготовку к чемпионату Европы

Тедеев: Садулаев возобновит подготовку к чемпионату Европы
Другие / Борьба

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, что олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев, который не выступил на победном для хозяев Кубке мира в Якутске из-за травмы, продолжит подготовку к чемпионату Европы.

«Во время тренировочных схваток Садулаев повредил ногу. Обследование не выявило серьёзных проблем со здоровьем, однако было решено Садулаева поберечь. Уже через неделю в Сочи Абдулрашид возобновит подготовку к чемпионату Европы. По итогам сбора в Сочи в конце марта тренерский совет примет окончательное решение по всем кандидатам», — приводит слова Тедеева пресс-служба ОКР.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдёт в Бухаресте (Румыния) с 8 по 14 апреля.

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