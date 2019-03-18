«Добываете золото на ковре или отправитесь за ним в якутские шахты»

Сборная России по вольной борьбе выиграла Кубок мира спустя восемь лет. Главный командный турнир года прошёл 16-17 марта в Якутске.

«Лидером сборной России на Кубке мира и по титулам, и по качеству борьбы я назову Заурбека Сидакова. Видно, что он значительно прибавил после победы на чемпионате мира—2018, становится опытнее от старта к старту», — отметил первый вице-президент ФСБР, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев.

Забойщиком команды стал якут Арыйан Тютрин, приносивший стартовые победы в самых сложных матчах — в групповом турнире с Кубой и в финале с Ираном.

«Свой успех я бы хотел посвятить главе Якутии Айсену Николаеву и двукратному чемпиону мира Виктору Лебедеву, который был моим кумиром, за то, что Кубок мира состоялся у нас дома», — рассказал Арыйан Тютрин.

Кубок мира в Якутске был посвящён памяти победителя Олимпиады-1972 Романа Дмитриева. В ходе турнира президент UWW, член исполкома МОК Ненад Лалович, глава Якутии Айсен Николаев и президент ФСБР, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили возложили цветы к памятнику первому олимпийскому чемпиону из Якутии.

«Болельщики были душой и мотором Кубка мира. В зале была уникальная атмосфера. Такое ощущение, что болельщиков было слышно за пределами Якутии, причём поддерживали они не только россиян», — отмечал Ненад Лалович.

«Настраивая на финал, Дзамболат Тедеев сказал: «Вы должны выиграть так, чтобы у иранцев не было ни единого шанса — или добываете золото на ковре, или отправитесь его добывать в якутские шахты», — рассказал дебютант сборной тяжеловес Зелихан Хизриев.

Фото: wrestrus.ru

«В последние годы на Кубках мира мы проверяли молодёжь, но на домашнем матче от команды ждут победы, и мы её обязательно добудем», — обещал главный тренер сборной Дзамболат Тедеев, один из немногих в отечественном спорте, кто не уходит от вопросов про медальные планы.

Фото: wrestrus.ru

Бронзовым призёром Кубка мира стали американцы. В решающем матче группового турнира они проиграли Ирану при ничьей 5:5 по дополнительным показателям. А в матче за третье место с японцами также при счёте 5:5 качество приёмов было выше уже у американцев.

Фото: wrestrus.ru

На полях Кубка мира президент UWW обсудил дальнейшее развитие борьбы в Якутии и отметил шансы Красноярска принять чемпионат мира в 2022 году.

«Все знают и чтят Ивана Ярыгина, помнят, как Красноярск провёл чемпионат мира 1997 года. Многие сборные приезжают на Гран-при имени Ярыгина. Красноярск получил современную спортивную и городскую инфраструктуру к зимней Универсиаде. Всё это — очень сильные аргументы в поддержку Красноярска, но мы пока не знаем, кто ещё будет претендовать на 2022 год. Как и всегда, решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW», — сказал Ненад Лалович.