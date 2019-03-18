Прянишников — чемпион Европы в стрельбе по движущейся мишени с 10 м

Российский стрелок Владислав Прянишников одержал победу в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с дистанции 10 м на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия).

В финальном поединке Прянишников обыграл своего товарища по команде Александра Блинова со счётом 6:0. Третье место занял украинец Игорь Кизима, взявший верх над ещё одним россиянином Максимом Степановым (6:4).

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы с дистанции 10 м. Осиек, Хорватия

Мужчины, стрельба по движущейся мишени

1. Владислав Прянишников (Россия).

2. Александр Блинов (Россия).

3. Игорь Кизима (Украина).

4. Максим Степанов (Россия).

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 м завершится 24 марта.