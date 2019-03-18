Богалий: Юрлова-Перхт – настоящая труженица, и ей воздаётся за это

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Анна Богалий прокомментировала успех Екатерины Юрловой-Перхт, которая в 34 года завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.

«Юрлова-Перхт – настоящая труженица, и ей воздаётся за это. Я могу назвать Катю своей подругой. Мы выступали вместе не один год, часто жили на соревнованиях в одном номере. Поэтому я знаю, о чём говорю. Катя постоянно ищет возможности стать сильнее, тщательно анализирует свою работу. Это очень ответственная и профессиональная спортсменка.

Возраст не помеха, если есть мотивация продолжать выступления. Сейчас в женской сборной России нет человека, способного взять на себя бремя лидера. А за Катей тянутся другие девчонки. Она всегда охотно делится с ними своим богатым опытом», — приводит слова Богалий пресс-служба ОКР.