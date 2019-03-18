Эйдензон выиграла ЧЕ в стрельбе по движущейся мишени, Степанова — третья

Россиянка Юлия Эйдензон выиграла золотую медаль чемпионата Европы по пулевой стрельбе в Осиеке (Хорватия) в стрельбе по движущейся мишени с дистанции 10 м.

В финальном поединке Эйдензон опередила украинку Галину Авраменко со счётом 7:5. Третье место заняла россиянка Ольга Степанова, взявшая верх над подругой по команде Ириной Измалковой (6:4).

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы с дистанции 10 м. Осиек, Хорватия

Женщины, стрельба по движущейся мишени

1. Юлия Эйдензон (Россия).

2. Галина Авраменко (Украина).

3. Ольга Степанова (Россия).

4. Ирина Измалкова (Россия).

Ранее Владислав Прянишников одержал победу в этой дисциплине, а Александр Блинов занял второе место.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 м завершится 24 марта.