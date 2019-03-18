Пихлер: я счастлив. Думаю, это лучший чемпионат, который мы провели, как команда

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер поделился мнением о результатах подопечных на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде, а также рассказал о планах на будущее.

«Мы провели отличный чемпионат мира. Чувствую себя действительно счастливым. Думаю, это лучший чемпионат мира, который мы провели, как команда. Мы не завоевали много медалей, но часто занимали места в топ-10. Уверен, вы увидите меня на биатлоне снова. Может быть, в качестве частного или официального лица. Но однозначно в качестве представителя Швеции», — приводит слова Пихлера Aftonbladet.

Под руководством немецкого специалиста сборная Швеции выиграла две золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), а также завоевала три награды (золото, серебро и бронза) на домашнем чемпионате мира, который завершился в Эстерсунде.

Пихлер: горжусь, что имею отношение к сборной Швеции