Сорокина: с какой стороны ни посмотри, Гараничев подвёл команду своим отказом

Бывшая российская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировала итоги чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), а также выразила мнение об отказе Евгения Гараничева принять участие в эстафете.

«Все выступили примерно в свою силу. В женской команде, кроме Кати Юрловой, у нас нет спортсменок, способных бороться за медали. У мальчиков картина более радостная. Очень рада за Матвея Елисеева, который в эстафете классно прошел первый этап и выиграл медаль. Дима Малышко тоже большой молодец. Саша Логинов без вопросов взял личную награду. Пока он у нас тоже явный лидер.

Могла ли поступить так же, как и Гараничев? В начале своей карьеры — нет, конечно, я бы так не сделала. Но уже потом сама говорила девчонкам: “Если не готовы, не стесняйтесь, скажите об этом. Есть ведь другие спортсменки, которые хотят бежать эту эстафету. Лучше честно признаться и не подводить команду”. С какой стороны ни посмотри, Женя подвёл команду своим отказом. Конечно, Никита теперь в плюсе – он получил возможность пробежать и в итоге стал призером чемпионата мира. Но ведь совершенно реально было, что он не выдержит и команда из-за этого проиграет. Мне кажется, Женя просто не справился с давлением после всех неудачных моментов и принял из-за этого неправильное решение. А личный тренер его поддержал", — цитирует Сорокину пресс-служба ОКР.