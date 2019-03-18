Вылегжанин: Нортуг повесил мою фотографию перед зеркалом? Я горжусь этим

Российский лыжник Максим Вылегжанин, завершивший свою спортивную карьеру, положительно отнёсся к тому, что норвежец Петтер Нортуг повесил его фотографию перед зеркалом, а также рассказал о конкуренции в лыжных гонках и своих планах на будущее.

Нортуг в своей квартире для мотивации повесил перед зеркалом фотографии четырёх своих конкурентов: россиян Александра Легкова и Вылегжанина, шведа Маркуса Хельнера и чеха Лукаша Бауэра. Все пятеро лыжников завершили карьеру.

«Правда? Он это делал? Я не знал. Очень удивлен. В то же время должен сказать, что для меня это большая гордость. То, что такой великий спортсмен, как Петтер Нортуг, повесил мою фотографию у себя в комнате, делает меня счастливым. Он мастер, один из величайших лыжников в истории.

Для спорта конкуренция имеет большое значение, она рождает новых звёзд и новые дуэли. Раньше лыжные гонки были противостоянием между Петтером Нортугом и Александром Легковым или меня, а теперь — между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым.

Какие планы на будущее? Лыжные гонки — это моя жизнь. Хочу оставаться в спорте. Несмотря на то что моя профессиональная карьера закончена, я все ещё хочу заниматься спортом у себя дома, в России. Хочу выступать на любительском уровне, но прежде всего желаю помочь другим воплотить свои мечты", — приводит слова Вылегжанина Dagbladet.