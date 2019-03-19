Президент ФИДЕ: я ожидал от Каспарова гораздо более жёсткой критики

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович признался, что в период выборов на пост главы федерации ожидал более жёсткой критики от 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

«Я ожидал от него гораздо более жёсткой и продолжительной критики. Кажется, он только один раз высказывался. Видимо, он понимает, что я могу принести пользу ФИДЕ. Каспаров является одной из главных фигур в Grand Chess Tour. Я с ним не общался напрямую, но разговаривали мои коллеги по ФИДЕ. Нам же нужно состыковать календари. Так вот диалог получается весьма конструктивным, без значительных конфликтов по датам, хотя количество турниров – огромное.

Хотел бы я видеть Каспарова в России? Если он будет в России проводить с детьми сеанс одновременной игры, это был бы большой плюс для наших шахмат», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентами «Чемпионата».