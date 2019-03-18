Слуцкая: почему вопрос «Кто должен поехать на ЧМ?» вызывает поток таких помоев

Двукратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение по поводу критики, с которой фигуристы сталкиваются в социальных сетях.

«Соцсети — это пространство, где любой человек, не реализовавшийся в каких-то делах, чего-то не достигший, сидевший на диване, вдруг смог заползти на страницу к известному, медийному персонажу и всю свою несостоятельность на него вылить. Причем безнаказанно. Инкогнито. Потому такие тараканы, как можно ещё назвать, и вылезли. Увы, социальные сети развязали им руки. На самом деле, это очень грустная история. Создаётся впечатление, что все мы живём в каком-то озлобленном обществе. Я не могу понять, почему обычная фотография с вопросом „Как вы считаете, кто должен поехать на чемпионат мира?“ вызывает поток таких помоев, что не то что читать, даже просматривать неприятно. И понеслось по ступенькам, по цепочкам. Если будет в „Инстаграме“ регистрация с паспортными данными, с номером телефона, почтой, адресом, поверьте, 90 процентов людей, которые там сидят, оттуда либо исчезнут, либо просто перестанут туда заходить. Пока безнаказанность, они будут писать всё что им хочется. Это больная психика», — цитирует Слуцкую «Российская газета».