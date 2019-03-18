Маковеев: для меня загадка, хватит ли Фуркаду сил вернуться на свой уровень

Российский биатлонист Андрей Маковеев прокомментировал новость о том, что 11-кратный чемпион мира француз Мартен Фуркад пропустит заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) пятикратный олимпийский чемпион не завоевал ни одной награды.

«Фуркад — чемпион, который по спортивным результатам никого близко к себе не подпускал, привык к тотальному превосходству. Сейчас же ему приходится бороться, как всем участникам Кубка мира, ему придётся справляться с этой ситуацией. Для меня загадка, хватит ли ему сил победить в этой борьбе, вернуть свой уровень, и как он будет это делать. Это спорт! Он всегда жесток к чемпионам, если они не заканчивают на пике карьеры. Всё будет зависеть от его мотивации, хотелось бы увидеть его в следующем сезоне», — цитирует Маковеева Sport24.

Фуркад: мне нужна встряска