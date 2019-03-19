Женская сборная России по кёрлингу обыграла США на чемпионате мира

Российские кёрлингистки в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира в Силькеборге (Дания) нанесли поражение команде США со счётом 8:7.

У сборной России стало четыре победы и одно поражение — столько же в активе команды Швеции. В турнирной таблице чемпионата мира лидирует Китай, выигравший все пять встреч.

В следующем туре россиянки 19 марта сыграют со сборной Китая.



В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.



В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. По регламенту турнира команды проводят круговой этап, по результатам которого первое и второе места выходят напрямую в полуфинал, с 3-го по 6-е места играют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.