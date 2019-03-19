Сборная России по биатлону добиралась на машинах до Хольменколлена более 8 часов

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своём "Инстаграме" сообщила, что команда больше 8 часов добиралась до Хольменколлена (Норвегия), где с 21 по 24 марта состоится заключительный этап Кубка мира.

Ранее стало известно, что сборная России по биатлону решила отправиться в Норвегию на машинах. Российская сторона узнала о возможности прямого перелёта слишком поздно, а оплачивать удобный трансфер нужно было ещё в ноябре 2018 года.

Остальные команды добрались до Норвегии чартером из Эстерсунда (Швеция), где 17 марта завершился чемпионат мира по биатлону.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).