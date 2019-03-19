Леонова: должна же Загитова хоть раз в сезоне откатать программу идеально?!

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления Алины Загитовой и Софьи Самодуровой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), который стартует завтра, 20 марта.



«В первую очередь Загитова должна победить себя. Мы знаем, что Алина на всё способна, только у неё в последнее время не получалось настроиться на старты. На тренировках она всё делала идеально.

Финал Гран-при? Алина потом рассказывала в интервью, что её, наоборот, в команде поддержали. Думаю, что там нет такого жёсткого прессинга. Они же понимают: нельзя Алину сломать, чтобы она в себя не верила. У неё еще растущий организм. Алина до конца не сформировалась. Меняется техника, происходит некая раскоординация в прыжках – это не избежать, но мы видим, как она пытается с этим бороться.

Сезон для Загитовой складывается, мягко говоря, неудачно. Но я не могу сказать, что он провальный. Да, чемпионат России ей не удался. Возможно, Алина ещё не отошла морально от Олимпиады. Очень много сил там выплеснула, а теперь выступает с тяжёлым грузом ответственности и боится подвезти команду. Ошибки в произвольной программе? Ей надо было обязательно её менять. Предыдущую она катала два сезона. Это слишком много. Менять по ходу сезона на какую-то другую – это тоже не дело. На самом деле у Алины здоровская программа, она ей очень подходит. Должна же она хоть раз в сезоне откатать её идеально?!

Софья Самодурова весь сезон чисто катает свою программу. Как робот. На мой взгляд, она не будет зацикливаться на том, что находится на чемпионате мира, а спокойно выйдет и откатается, как на тренировке", — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

Леонова также прокомментировала решение тренерского совета не включать в состав сборной России на чемпионат мира Елизавету Туктамышеву.

«Если считать по спортивному принципу, то решение в пользу Медведевой справедливо. Но я была за Елизавету. Она стабильно выступала на протяжении всего сезона. Показывала неплохие результаты на Гран-при. У неё есть тройной аксель. Лиза даже хотела к чемпионату мира усложнить произвольную программу – вставить два тройных акселя. Ну и она из Питера, поэтому моя душа больше лежит к ней. Хотелось, чтобы Лиза поехала на чемпионат мира. Она этого заслужила.

Мне кажется, надо было отправить тех девочек, которые выступали на чемпионате Европы — Самодурову, Загитову и Константинову. Это уже по спортивному принципу", — сказала Леонова.