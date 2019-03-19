Пихлер: в России я слышал много лжи в свой адрес, к примеру от Губерниева

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер оценил свою работу на посту главного тренера сборной Швеции по биатлону. Ранее он был старшим тренером женской сборной России.

«Королём биатлона я себя не считаю. Но я горд, что за свою жизнь спортсмены, которых я тренировал, завоевали так много медалей. Мне всегда удавалось подводить их к главным стартам сезона в отличной форме. Хотя когда работал в России, слышал в свой адрес много лжи, к примеру со стороны Дмитрия Губерниева.



И вот четыре года назад я принял новую команду, которая в женском зачёте Кубка наций занимала 13-е место и 14-е — в мужском. Если сравнивать с Россией, то у нас было значительно меньше средств, существенно меньше. Но мы методично стали работать, что и принесло нам четыре медали на Олимпиаде. И это позволяет нам считать себя одной из самых сильных команд. Что, в частности, доказал недавний чемпионат Европы, на котором мы завоевали шесть медалей, три из которых — высшего достоинства. И после ещё успешно выступили на домашнем чемпионате мира. Я удовлетворён.

Персонально про Губерниева говорить не буду, просто замечу, что в российском биатлоне есть одна особенность: там все постоянно воюют друг с другом. Но с другой стороны, были в России и те, кто всегда поддерживал меня. К примеру, спросите мнение Павла Ростовцева или Ольги Зайцевой, они всегда были на моей стороне", — цитирует Пихлера ТАСС.

Пихлер также оценил потенциал нынешней сборной России.

«В российской команде много талантливых спортсменов, и тренеры, я считаю, работают хорошо. Но побеждать не так просто. Да и нельзя было все время рассчитывать на одного только Антона Шипулина. Сейчас Александр Логинов показывает, что он тоже способен бороться за высокие места.



Так что с тренерами в сборной России сейчас проблем нет. Хотя сужу исключительно исходя из того, что мне видно со стороны, всех нюансов я не знаю. Но Хованцева я считаю хорошим тренером, он обладает большим опытом.

Россия — особенная страна. Я всегда говорю людям, что они должны побывать там, чтобы понять эту страну. Она совершенно другая, поэтому мы и не можем навязать ей свою политику. Поэтому и проблемы отличаются", — сказал Пихлер.

Пихлер: я счастлив. Думаю, это лучший чемпионат, который мы провели как команда