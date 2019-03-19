Пихлер: в России у меня была просто суперзарплата

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер признался, что в период работы с женской сборной России по биатлону зарабатывал гораздо больше, чем в команде Швеции, главным тренером которой он сейчас является.



«Цифру не назову, но зарплата была очень хорошей. В сборной Швеции получаю намного меньше. Даже сравнивать сложно, в России у меня была просто суперзарплата. Но дело даже не в ней. В России я провёл хорошее время. И вспоминая тот период, могу сказать, что меня действительно расстраивало, когда я видел, насколько глупо себя вели те, кто выступал против Сергея Кущенко и Михаила Прохорова. Эти люди организовали работу в российском биатлоне очень профессионально.



Посмотрите на результат Олимпиады в Сочи, где были завоеваны четыре медали. А что теперь? Медали в биатлоне просто так не даются. Так что их работа была действительно профессиональной.



Поэтому сейчас на посту главы Союза биатлонистов России мне бы больше хотелось видеть Виктора Майгурова, который мог бы рассчитывать на поддержку Прохорова. Если бы к ним присоединился ещё и Ростовцев, в России могла бы получиться очень хорошая команда.

Безусловно, я знаю Драчёва, но лично с ним знаком не так хорошо. Просто Майгуров хорошо известен в мировом биатлоне, на международной арене он является солидным игроком, у него достаточно много опыта", — цитирует Пихлера ТАСС.

По окончании нынешнего сезона Пихлер намерен покинет пост главного тренера сборной Швеции.