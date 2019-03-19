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Стал известен состав сборной Украины по биатлону на этап КМ в Хольменколлене

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на этап КМ в Хольменколлене
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на заключительный этап Кубка мир, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта, сообщает Xsport.

Состав сборной Украины. Женщины
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Яна Бондарь, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Екатерина Бех.

Яна Бондарь заменила в составе Дарью Блашко, которую изначально планировали заявить на этап в Хольменколлене.

Мужчины
Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Виталий Труш.

На прошедшем в Эстерсунде (Швеция) чемпионате мира по биатлону сборная Украины завоевала две медали. Дмитрий Пидручный выиграл золото в гонке преследования, а женская сборная Украины стала третьей в эстафете.

Пидручный: может, нужно было чуть позже прийти на последнюю стрельбу
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