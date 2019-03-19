Стал известен состав сборной Украины по биатлону на этап КМ в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на заключительный этап Кубка мир, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта, сообщает Xsport.

Состав сборной Украины. Женщины

Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Яна Бондарь, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Екатерина Бех.

Яна Бондарь заменила в составе Дарью Блашко, которую изначально планировали заявить на этап в Хольменколлене.

Мужчины

Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Сергей Семёнов, Виталий Труш.

На прошедшем в Эстерсунде (Швеция) чемпионате мира по биатлону сборная Украины завоевала две медали. Дмитрий Пидручный выиграл золото в гонке преследования, а женская сборная Украины стала третьей в эстафете.