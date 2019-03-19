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Лёфшус: постараемся привезти в Норвегию как можно больше «глобусов»

Лёфшус: постараемся привезти в Норвегию как можно больше «глобусов»
Другие / Лыжный спорт

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфшус поделился ожиданиями от выступления подопечных на последнем этапе Кубка мира, который пройдёт в Квебеке (Канада) с 22 по 24 марта.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы привезти в Норвегию как можно больше „глобусов“, — приводит слова Лёфшуса TV2.

Перед последним этапом Кубка мира норвежские спортсмены удерживают лидерство в общем зачёте соревнований как у мужчин, так и у женщин. У первых гонку за «Большой хрустальный глобус» возглавляет Йоханнес Хёсфлот Клебо, опережающий Александра Большунова на 14 очков. У женщин лидирует Ингвильд Флугстад Эстберг. Второй в общем зачёте идёт Наталья Непряева. Россиянка уступает лидеру 97 очков.

Йохауг, Клебо и Эстберг вошли в состав сборной Норвегии на финальный этап КМ
Источник: TV2 Сообщить об ошибке
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