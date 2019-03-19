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В Красноярске прошёл мужской чемпионат по пощёчинам

В Красноярске прошёл мужской чемпионат по пощёчинам
Другие / Прочие виды спорта

В Красноярске в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show впервые прошёл чемпионат по мужским пощечинам. Главным призом в турнире были 30 тыс. рублей.

В ходе противостояния мужчины, стоявшие друг перед другом, по очереди давали сопернику пощёчины. Оппоненты были разделены тумбой для армрестлинга, которая помогала им не падать после действий соперника. Однако некоторые участники после пощёчин на ногах не удерживались, сообщает «Московский комсомолец — Красноярск».

Видео доступно на «Чемпионате».

Победителем соревнований стал Василий Камоцкий.

На минувшей неделе в Красноярске завершилась зимняя Универсиада. Сборная России уверенно победила в медальном зачёте, завоевав 112 наград — 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

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