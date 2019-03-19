Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме

Завтра, 20 марта, в Сайтаме (Япония) стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Стал известен порядок выхода на лёд фигуристок в короткой программе.
Софья Самодурова выступит первой из россиянок — в шестой разминке (34-й стартовый номер). Евгения Медведева и Алина Загитова выступят в седьмой разминке. Медведева выйдет на лёд 38-й, Загитова — последней, 40-й.
В заключительной разминке также выступят: Каори Сакамото (Япония, 35-я), Бради Теннелл (США, 36-я), Сатоко Мияхара (Япония, 37-я), Рика Кихира (Япония, 39-я).
Начало соревнований у женщин запланировано на 9:05 мск.
В стартовый день соревнований с короткими программами также выступят спортивные пары.
Состав сборной России
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.