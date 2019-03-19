Тихонов: может, Драчёв вспомнит, как я выдавал ему премиальные в долларах?

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне завоевали три медали — две серебряные и одну бронзовую.

«Практически все гонки, кроме женской эстафеты, прошли при диком ветре. Теперь, думаю, долго в Эстерсунде не будет чемпионата мира. Тем не менее, три медали — это достойный результат, показанный отдельными спортсменами. Александр Логинов и Екатерина Юрлова проявили характер и показали, что способны бороться за медали вопреки. Поздравляю их с успешным выступлением и хочу отметить, что Юрлова часть подготовительных сборов провела отдельно от основной команды, а Логинов тренировался по планам Александра Касперовича.



Это заслуга именно спортсменов, их характера и таланта, а не руководства СБР, потому как финансовые и организационные проблемы преследуют команду весь сезон. Я остаюсь при своём мнении, что в руководстве нужны серьёзные коррективы. Я не помню таких времён, чтобы со сборной командой никто не хотел работать.



Драчёв сказал, что если с российской экономикой всё будет в порядке, то и с биатлоном всё будет в порядке. Я считаю, что эти слова подчёркивают его слабость как руководителя. Приведу два примера. В 90-е годы, в годы ельцинской разрухи нашу экономику сложно было назвать здоровой, однако наш скромный коллектив в 11 человек организовал работу команды так, что на всех чемпионатах мира и Олимпийских играх у нас были золотые медали, а на большинстве из них не менее двух.



На чемпионате мира в Рупольдинге мне пришлось в буквальном смысле одевать всю команду, потому что было стыдно за то, во что она была одета на церемонии открытия. Мне пришлось срочно за свои средства заказывать костюмы и уже к церемонии закрытия команда была одета с иголочки, включая тренеров, сервисёров и массажистов. И первым новый костюм получил Драчёв. Может быть, он вспомнит, как ему первому в составе команды я выдавал премиальные в долларах, но у меня было реальное производство, а не продажа государственной собственности, из-за которой сегодня страдают его бывшие друзья. Во времена же Прохорова проблем с деньгами сборная не испытывала, но результат был порой хуже, чем сейчас. Поэтому биатлону прежде всего нужны мозги, а не деньги», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) 21-24 марта.

