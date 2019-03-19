Глава ФБУ: на ЧМ Украина обошла Францию, Россию — это серьёзный результат

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о задачах, которые стоят перед командой на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене, и оценил выступление украинских биатлонистов в сезоне.

«Задача — просто закончить сезон, без травм, без болезней. Закататься, получить удовольствие от последних гонок. Ну и уже думать о будущем — восстановлении, реабилитации. Чемпионаты мира и Европы прошли, задачи на них выполнены. Мы практически на всех соревнованиях любого уровня в этом сезоне завоевывали медали, есть и „Малый хрустальный глобус“ Юлии Журавок. Да, мы не были достаточно стабильны, но на всех главных стартах Украина завоёвывала медали и постоянно была на виду.



Я ещё с весны, с самого начала предсезонной подготовки говорил: цыплят по осени считают, а в биатлоне медали — по весне. Мы делали своё дело, я был уверен, что медаль на чемпионате мира у нас будет. Такой труд просто не пропадает даром. Успех мог прийти и в смешанной эстафете, и в одиночном миксте. Но пришёл именно в этих гонках — там, где удалось реализовать и использовать шансы. И мы заняли пятое место в медальном зачёте, обошли Францию, Россию — это очень серьёзный результат.



Поэтому могу сказать, что мне не стыдно за то, что я и вся наша команда делаем. И с теми вызовами, которые стоят перед командой, мы справимся, найдём пути решения вопросов, связанных, в частности, с женской командой. Чтобы все спортсмены — и молодые, и опытные — могли проявить себя. И мы всё равно создадим команду для Пекина. Получится или нет завоевать медаль на очередной Олимпиаде — время покажет: это спорт, и ничего гарантировать нельзя. Но то, что мы будем боеспособны, — это однозначно», — цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.

Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдёт 21-24 марта.