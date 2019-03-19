Объявлен состав сборной Германии по биатлону на этап Кубка мира в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Германии объявил состав команды на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта, сообщает Sport1.



Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен, Норвегия. Состав сборной Германии

Женщины

Лаура Дальмайер, Денизе Херрман, Франциска Хильдебранд, Яннина Хеттих, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс.



Мужчины

Бенедикт Долль, Лукас Фратцшнер, Филип Хорн, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес.



В общем зачёте женского Кубка мира лучшая из представительниц Германии, Лаура Дальмайер, занимает 10-е место. У мужчин Арнд Пайффер располагается на пятой позиции.

Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).