Женская сборная России по кёрлингу обыграла Китай и вышла на первое место на ЧМ

Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Китая в рамках шестого тура чемпионата мира, который проходит в Силькеборге (Дания).

Встреча завершилась с результатом 9:7 (0:0, 3:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 0:2, 1:0). Эта победа стала для команды Игоря Минина и Ирины Колесниковой пятой на турнире при одном поражении. Она позволила россиянкам подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата. Лидерство они делят со своими сегодняшними соперницами.

В составе сборной России на чемпионате мира выступают: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Ульяна Васильева.



По регламенту турнира команды играют круговой этап, по результатам которого первое и второе места выходят напрямую в полуфинал, с 3-го по 6-е места играют квалификационные игры за оставшиеся два места в полуфинале. Далее пройдут финал и матч за третье место.