Экхофф и Т. Бё заболели за два дня до старта этапа Кубка мира в Хольменколлене

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберрегер сообщил, что Тириль Экхофф и Тарьей Бё испытывают проблемы со здоровьем в преддверии старта заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Соревнования пройдут с 21 по 24 марта.

«Их беспокоят боль в горле и слабость. Но мы всё равно надеемся, что они смогут стартовать. Впереди ещё чуть больше двух дней до первой гонки.

Что касается команды в целом, то у нас ещё много целей. Нам нельзя расслабляться. Мы хотим бороться во всех гонках вплоть до заключительного масс-старта", — приводит слова Обереггера Dagbladet.

Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).