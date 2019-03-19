Экхофф и Т. Бё заболели за два дня до старта этапа Кубка мира в Хольменколлене

Тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберрегер сообщил, что Тириль Экхофф и Тарьей Бё испытывают проблемы со здоровьем в преддверии старта заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Соревнования пройдут с 21 по 24 марта.
«Их беспокоят боль в горле и слабость. Но мы всё равно надеемся, что они смогут стартовать. Впереди ещё чуть больше двух дней до первой гонки.
Что касается команды в целом, то у нас ещё много целей. Нам нельзя расслабляться. Мы хотим бороться во всех гонках вплоть до заключительного масс-старта", — приводит слова Обереггера Dagbladet.
Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).