Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ в Сайтаме

Завтра, 20 марта, в Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар Россию представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Бойкова и Козловский выйдут на лёд в четвёртой разминке под общим 15-м номером. В пятой разминке выступят Тарасова/Морозов (17-й номер) и Забияко/Энберт (последний, 19-й).

Ранее стал известен порядок выхода на лёд фигуристок в короткой программе. Софья Самодурова выступит первой из россиянок — в шестой разминке (34-й стартовый номер). Евгения Медведева и Алина Загитова выступят в седьмой разминке. Медведева выйдет на лёд 38-й, Загитова — последней, 40-й.



Чемпионат мира завершится 24 марта.