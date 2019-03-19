Й. Бё — о 5 промахах на рубеже в масс-старте: чувствовал себя голым и высмеянным

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою провальную стрельбу на заключительном огневом рубеже масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Это были жёсткие условия для стрельбы. Я чувствовал себя почти голым и высмеянным», — приводит слова Бё-младшего TV2.

Тем не менее досрочный победитель общего зачёта Кубка мира считает, что в целом чемпионат мира для него удался: «Тарьей только что напомнил мне, что я выступил хорошо на турнире, что я завоевал четыре золота и одно серебро. В конце концов, это невероятно хороший чемпионат для меня и мой лучший результат».

Гонку с массовым стартом Бё завершил на 13-м месте. К последнему огневому рубежу норвежец подходил лидером вместе с россиянином Евгением Гараничевым. Однако оба не смогли справиться с ветром. В итоге первый допустил 5 промахов, а россиянин — 4.