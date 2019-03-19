Гамза — о Коукаловой: никто не станет притворяться, что ничего не было

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза оценил возможность возвращения в сборную Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона.

«Я не говорил с ней 11 месяцев, мы не общаемся. Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю её возвращение чем-то невозможным. Мы не закрываем двери в сборную перед ней.

Не знаю, каким может получиться это возвращение. Для начала ей следует исправить некоторые вещи, которые были сделаны в прошлом году. Перед тем как она опубликовала книгу, я кое-что ей сказал. И продолжаю на этом настаивать. Что именно сказал? Это останется между мной и Габриэлой.

Мы все ошибаемся. Если она захочет вернуться, то я всё для этого сделаю. Мы не откажемся от сильной биатлонистки. Но никто не станет притворяться, что ничего не было. Больше об этом я сейчас говорить не хочу. Высказаться должна Габриэла. У меня даже нет номера её телефона, так что я не могу ей позвонить», — цитирует Гамзу Idnes.

Коукалова — двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр, обладательница Кубка мира—2015/16.

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