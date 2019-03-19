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Женская сборная России по гандболу встретится с Нидерландами

Женская сборная России по гандболу встретится с Нидерландами
Другие / Гандбол

Женская сборная России по гандболу проведёт два товарищеских матча против команды Нидерландов, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Игры состоятся 31 мая и 1 июня в Алмере.

В настоящее время национальная команда проводит сборы в Новогорске. 22 и 23 марта она сыграет две товарищеские встречи со сборной Швеции. Матчи пройдут в Эскильстуне и Уппсале.

По итогам чемпионата Европы 2018 года россиянки и нидерландки заняли второе и третье места соответственно. В финале команда Евгения Трефилова уступила француженкам, которых она обыграла на групповой стадии турнира. Сборная Нидерландов в матче за третье место оказалась сильнее румынок. Самым ценным игроком турнира стала россиянка Анна Вяхирева.

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