Оглашён состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав сборной России на заключительный этап Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 21 по 24 марта.

В заявку мужской команды вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков (двое последних будут стартовать согласно дополнительной квоте IBU).



В состав женской команды включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко (согласно дополнительной квоте IBU).



Наталья Гербулова имела возможность выступить в Хольменколлене по дополнительной квоте IBU, но по медицинским показаниям вынуждена пропустить эти соревнования.