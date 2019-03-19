Барнашов: только ленивый не вспоминал о допинге Логинова, но Саша выдержал

Бывший главный тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Барнашов оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне завоевали три медали — две серебряные и одну бронзовую.

«Могли завоевать больше медалей, но могли и меньше. Если вспомнить все перипетии турнира, «завалы» лидеров, массовые промахи, то результат мог быть и хуже. А так, мы взяли те медали, которые были в состоянии взять. На золото рассчитывать было объективно тяжело. Для этого требовалось, чтобы неудачу потерпели все фавориты, а претендентов на победу в каждой гонке имелось достаточно. В мужской эстафете получили бронзу, но превзойти норвежцев было невозможно. В масс-старте Евгений Гараничев вырвался в лидеры, но на последнем рубеже допустил сразу четыре промаха. Однако в тяжёлых погодных условиях проблемы испытывали все, в том числе Йоханнес Бё, который вообще оставил незакрытыми все мишени.



Нужно разобраться, в чём они ещё способны прибавить в будущем и кто именно может добиться прогресса. К сожалению, сейчас слабо проявляет себя молодёжь, за исключением Светланы Мироновой, которая способна конкурировать с сильнейшими биатлонистками на дистанции. И я полностью согласен с тренерским штабом, который доверял ей в ходе всего чемпионата, ведь всё приходит с опытом», — цитирует Барнашова «RT на русском».



Барнашов также оценил результаты Александра Логинова, который завоевал серебро в спринте и бронзу в эстафете.



«Саша однозначно мог завоевать больше одной медали в личной гонке. Но на протяжении всего сезона он испытывал колоссальный прессинг, только ленивый не вспоминал допинговую историю Саши. Он сумел выдержать всё это и достаточно успешно выступил на чемпионате мира, хотя были у него в Швеции и провальные гонки. В целом Логинов выглядел очень хорошо. Он едва ли не единственный биатлонист, который весь сезон провёл на очень высоком уровне. Думаю, следующий сезон получится для него более спокойным в психологическом плане. А как грамотно подвести себя к нему физически, он знает», — сказал Барнашов.

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