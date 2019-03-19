Бьорндален: никогда бы не подумал, что Йоханнес Бё способен допустить 5 промахов

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал провальную стрельбу соотечественника Йоханнеса Бё на заключительном огневом рубеже масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«У меня просто нет слов. Я понимаю, что это стрельба стоя, но промазать всеми пятью выстрелами… Я бы никогда не подумал. Я думал, что он может допустить пару промахов, но он промазал пять раз. Это был очень большой сюрприз. Я не могу вспомнить подобной ситуации в биатлоне раньше», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Гонку с массовым стартом Бё завершил на 13-м месте. К последнему огневому рубежу норвежец подходил лидером вместе с россиянином Евгением Гараничевым. Однако оба не смогли справиться с ветром. В итоге первый допустил пять промахов, а россиянин — четыре.