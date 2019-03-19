Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничёва

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва. Об этом информирует AFP.

Кроме того выдан ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике Алексея Мельникова.

Напомним, в августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Мельникова, Балахничёва, который также занимал пост казначея IAAF, и экс-консультанта по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака (сына экс-президента IAAF). Решение об их пожизненном отстранении принял 7 января 2016 года комитет IAAF по этике. Все трое подали апелляции в CAS, которые были отклонены.