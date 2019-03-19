Брынзак: может выйти, что Прокунину будет не с кем работать в сборной Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, сохранит ли свой пост старший тренер женской команды Андрей Прокунин.

«Мы всё это ещё будем обсуждать. Может ведь сложиться ситуация, когда Джима пропустит сезон, Меркушина продолжит работать с папой. Владимир Махлаев тренирует Дашу Блашко — и её ведь не заберёшь, потому что они приехали вместе и так же вместе прошли двухлетний карантин. Валя с Витой тоже вряд ли смогут отработать три года до Олимпиады. А ещё годик-два поработать, чтобы не заканчивать спортивную карьеру, проведя такой невнятный для них сезон, несмотря на бронзовую медаль чемпионата мира… Посмотрим — может быть, они тоже будут тренироваться по индивидуальным планам вне команды, с Григорием Шамраем. Пока неопределённая ситуация и с Еленой Пидгрушной.

Может получиться ситуация, при которой ему не с кем будет работать. С молодыми? Но их готовят Илья Лопухов с Валентиной Шевченко, и им тоже необходимо дать возможность продолжить работу, которая начала приносить хорошие плоды. Остаются фактически только спортсмены уровня Кубка IBU? Есть большие вопросы. Сейчас мы закончим сезон, соберёмся с девчонками, поговорим с их тренерами, определимся, в каком формате будет работать команда в следующем году — после этого будем принимать решение по тренерскому составу.

Прокунину и самому может оказаться не интересно работать в таком формате. Потому вопрос прежде всего в этом, а не в том, справился Прокунин с задачей на сезон или нет. К сожалению, мы до сих пор не избавились от того менталитета, когда все тренеры хотят тренировать своих спортсменов, а все спортсмены доверяют только своим тренерам. Я не против индивидуальной подготовки. Сегодня во многих зарубежных командах это практикуется. Только за, если она окажется эффективной», — цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.