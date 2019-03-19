Алыпов: Большунову на этапе в Канаде надо правильно настроиться и не перегореть

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов оценил шансы россиянина Александра Большунова на победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

«Шансы есть, и они высокие, если говорить прямо и откровенно. Всё реально, всё возможно. Самое главное, чтобы сейчас всё было хорошо в голове, то есть правильно настроиться, не перегореть. Думаю, всё должно быть хорошо. Все в равных условиях. Рассказывать сказки, что для кого-то это тяжелее, а для кого-то легче, нет смысла. Все точно так же приезжают из Европы. У всех одинаковая временная акклиматизация, а кто с этим справится лучше – покажут гонки», – цитирует Алыпова «Р-Спорт».

Перед последним этапом Кубка мира, который пройдёт с 22 по 24 марта в Квебеке, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо в общем зачёте опережает Большунова на 14 очков. В Канаде лыжники пробегут три гонки — спринт, масс-старт и гонку преследования.