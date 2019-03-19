Рылов: папа хотел отдать меня в бокс, но я увидел «Танцы со звёздами» и залип

Фигурист Дмитрий Рылов, выступающий в паре с Аполлинарией Панфиловой, рассказал о том, как начал заниматься фигурным катанием.



«Мне было лет пять, как-то вечером смотрел по телевизору шоу «Танцы со звездами». И залип. Сказал маме, что хочу также. Вообще, папа и все хотели отдать меня в бокс или в борьбу, но мама была против. Она не горела желанием, чтобы я ходил с синяками, поэтому сразу записала меня в самую обычную группу фигурного катания. У нас, в Кирове. Тренировался я там до 14 лет. Участвовал в соревнованиях, ездил на этапы Кубка России, где занимал 20-е места. А потом перешел в парное катание

В 14 лет уехал в Пермь – там я мог одновременно тренироваться, учиться и жить. Первый год было очень сложно, потому что другие ребята были старше меня, им лет по 18-19. Мы снимали квартиру на 3-4 человек. Сначала с Катей Борисовой и Степой Коротковым.



Как готовили еду? Сами. Денег особо не было, покупали в магазине еду быстрого приготовления, разогревали в микроволновке. Год я можно сказать на «Дошираке» сидел. Это потом, когда прошло года два, и я начал получать зарплату, призовые за Гран-при, то все наладилось», – приводит слова Рылова пресс-служба ФФККР.

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