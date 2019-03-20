Туктамышева: наслаждайтесь каждым моментом, это праздник фигурного катания!

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева перед стартом чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония) пожелала всем участникам соревнований удачи.

«Удачи всем спортсменам, участвующим в чемпионате мира. Наслаждайтесь каждым моментом вместе с болельщиками! Это праздник фигурного катания!» — написала Туктамышева по-японски в "Твиттере".

Напомним, Туктамышева пропускает турнир, куда по решению тренерского совета отправилась Евгения Медведева.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 20 по 24 марта.

Состав сборной России

Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.

Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.