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Козловский: в короткой программе мы с Бойковой чувствовали себя напряжно

Козловский: в короткой программе мы с Бойковой чувствовали себя напряжно
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где они заняли шестое место.

«Чувствовали себя напряжно – понимаешь ответственность, когда ты представляешь в таком виде спорта страну. Это обязывает к определённому уровню катания. Мы были сегодня крайне сосредоточены, рады, что нам удалось показать чистое катание», – приводит слова Козловского ТАСС.

«Контроль в голове был, но эмоции мы всё-таки постарались передать. Удовлетворение от проката есть», – сказала Бойкова.

Лидерство после короткой программы захватили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе и третье места заняли китайские дуэты Вэньцзин Суй/Хань Цун и Чэн Пэн/Цзинь Ян соответственно.

Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧМ в Японии
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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