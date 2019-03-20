Козловский: в короткой программе мы с Бойковой чувствовали себя напряжно

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где они заняли шестое место.



«Чувствовали себя напряжно – понимаешь ответственность, когда ты представляешь в таком виде спорта страну. Это обязывает к определённому уровню катания. Мы были сегодня крайне сосредоточены, рады, что нам удалось показать чистое катание», – приводит слова Козловского ТАСС.



«Контроль в голове был, но эмоции мы всё-таки постарались передать. Удовлетворение от проката есть», – сказала Бойкова.

Лидерство после короткой программы захватили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Второе и третье места заняли китайские дуэты Вэньцзин Суй/Хань Цун и Чэн Пэн/Цзинь Ян соответственно.