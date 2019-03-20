Логинов — о своём допинговом прошлом: я не могу дать полноценный ответ

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с его дисквалификацией за допинг и объяснил отказ давать интервью на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я не могу дать полноценный ответ. Тем не менее я нормальный, здравомыслящий человек. Я делал много ошибок в жизни, но во всём, что связано со спортом, я ошибок никаких не совершаю и не собираюсь совершать.

Я думаю, что любому спортсмену вряд ли доверяют на сто процентов. Но я честен перед собой. Я абсолютно честен перед родителями, друзьями, они это всегда прекрасно знают, перед своей девушкой. Поэтому мне нечего скрывать.

Отказ от интервью на чемпионате мира? Я думаю, это для того, чтобы больше времени оставалось на восстановление перед стартами, потому что вы сами, наверное, прекрасно понимаете, что на это уходит много сил и энергии», — цитирует Логинова Sports со ссылкой на трансляцию NRK.

На чемпионате мира 2019 года Логинов завоевал серебро в спринте и бронзу в эстафете.