Морозов: услышали крик Транькова, это взбодрило и помогло докатать программу

Российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, что успешно выступить им помог олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков, который во время их проката выкрикнул: «Отдайте все силы полностью!».

«Во время проката мы услышали крик Максима, это взбодрило и помогло докатать программу. Было прикольно», — приводит слова Морозова ТАСС.

Морозова же поблагодарила болельщиков за поддержку: «Нам сегодня понравилось кататься — катали друг для друга, для зрителей. Чувствовали, как все нас поддерживают, спасибо! Мы старались кататься в полную силу, отдавать эмоции, хотя всё-таки были немного сдержанны».

Морозов и Тарасова выиграли короткую программу с мировым рекордом, получив за выступление 81,21 балла.