Траньков объяснил, зачем крикнул на Морозова и Тарасову

Максим Траньков — тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар — рассказал, почему ему пришлось крикнуть на пару во время их выступления.

«Это случилось после поддержки, где они немножко подсели. Они не доделали её так широко, как надо, не доехали до борта. Подзажались немножко к концу, стали осторожничать, чтобы не ошибиться. И я им крикнул, чтобы они в дорожке шагов отдали все эмоции, потому что это последний элемент, который запоминается и судьям, и зрителям больше всего», — цитирует Транькова «Р-Спорт».

Также тренер рассказал, что подготовиться к турниру российским фигуристам помогла консультант Нина Мозер: «Нам очень помог сбор в Фукуоке, потому что Нина Михайловна смоделировала полностью расписание соревнований чемпионата мира. Оно очень сложное. Ребята к чемпионату готовы — и Наташа Забияко с Сашей Энбертом и Вова с Женей. Дело в адаптации к очень маленькому перерыву между ранними тренировками и самим стартом», — рассказал специалист.