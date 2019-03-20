Хованцев: Логинову надо постараться остаться на втором месте в общем зачёте КМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о целях, которые стоят перед командой на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Соревнования пройдут с 21 по 24 марта.



«Надо доработать сезон. Логинову надо постараться остаться на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В Кубке наций мужчины ниже четвёртого места вряд ли опустятся, потому что там большой отрыв от пятого места. А женщинам нужно будет поработать, — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

В заявку мужской команды вошли: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков.



В состав женской команды включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко.

В общем зачёте Кубка мира Логинов опережает ближайшего преследователя — француза Кентена Фийона-Майе — на 35 очков.

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