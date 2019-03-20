Морозов: это наш уровень, мы очень хорошо готовы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар, прокомментировали своё выступление.

«Это наш уровень. Мы очень хорошо готовы сейчас. Не будем распаляться на лишние комментарии – мы сделали то, что делали на тренировках. Точно такой же чистый прокат мы сделали на прошлой неделе. Довольны результатом, своим прокатом, нигде не ошиблись, откатались в полную силу», — цитирует Морозова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Всё это время мы работали над ошибками, чтобы сократить их количество, выполнять всё по максимуму, на сто процентов», — добавила Тарасова.

Также Морозов рассказал, что такой результат стал следствием плодотворной работы на тренировках: «Работали в тандеме с Ниной Михайловной Мозер, которая писала нам все планы. Дома работали на старом катке, вместе с Сашей Энбертом и Наташей Забияко, поэтому плодотворно потрудились. Плюс была неделя в Японии, вместе со всеми, и Нина Михайловна была, и Максим Траньков — все были. И времени побольше было. Успели накатать и короткую программу — мы вернулись к старой программе на музыку Рахманинова, потому что она нам ближе и нравится больше, и произвольную. Надеюсь, что сбор в Японии, акклиматизация, хорошая работа – всё это помогло».