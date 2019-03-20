Хованцев: шведы и чехи тоже поехали в Хольменколлен на автобусах

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал решение команды добираться на заключительный этап Кубка мира в Хольменколлен (Норвегия) на автобусе. Ранее в СБР опровергли информацию о том, что сборная России не успела вовремя оплатить прямой авиаперелёт из Эстерсунда (Швеция).

В итоге сборная России добиралась в Норвегию 8 часов.

«Не только мы, но и шведы и чехи тоже ехали на автобусах. У нас автобус был комфортабельный, у каждого — по два сидения. Можно было спать, лежать. Не вижу никакой проблемы», – сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Хольменколлене с 21 по 24 марта.

Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).