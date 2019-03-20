Бойкова: в короткой программе получилось всё

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие шестыми в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар, прокомментировали своё выступление.

«В короткой программе получилось всё, но всегда можно что-то лучше сделать, более уверенно — не так осторожничать. Честно говоря, надеюсь, этого было не видно, что аккуратненько, спокойненько катались, но в голове это присутствовало», — цитирует Бойкову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«В любом случае на подобного уровня соревнованиях хочется начать чисто и классно, поэтому мы были сосредоточены на элементах. Пока не разбирали в деталях прокат, не видели уровней элементов — посмотрим. Но мы к каждому старту готовимся по-особенному и конкретно. Мы видим цель, куда мы идём, поэтому чемпионат мира не сюрприз для нас», — сказал Козловский.