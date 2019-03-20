Туктамышева жёстко ответила Погорилой на критику номера с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала высказывание бронзового призёра чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анны Погорилой. Ранее Погорилая прокомментировала нашумевший показательный номер Елизаветы с раздеванием, заявив, что не смогла бы повторить такое.



«Аня, ты слишком много внимания уделяешь мне в последнее время. Хотя со вниманием у меня проблем нет.



Ты беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», – написала Туктамышева в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Евгения Медведева отписалась от Туктамышевой в «Инстаграме» после публикации мемов с ней.